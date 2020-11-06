Приговор Михаилу Ефремову вступил в силу. Теперь его могут этапировать
Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора актеру Михаилу Ефремову в силу.
Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Она отметила, что это необходимо для этапирования осужденного.
Ранее на этой неделе адвокат артиста Петр Хархорин сообщил, что Ефремов начал переговоры с руководством московского СИЗО №5 о том, чтобы продолжить отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Как только в изолятор придет постановление о приговоре артиста, он должен будет написать заявление о службе в хозотряде на имя начальника СИЗО.
Ранее адвокат Людмила Айвар заявила в эфире НСН, что ФСИН, скорее всего, пойдет навстречу Михаилу Ефремову и он будет отбывать наказание в этом же СИЗО.
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