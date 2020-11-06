Приговор Михаилу Ефремову вступил в силу. Теперь его могут этапировать

Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора актеру Михаилу Ефремову в силу.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Защита Ефремова захотела вернуть 600 тысяч из выплат потерпевшим

Она отметила, что это необходимо для этапирования осужденного.

Ранее на этой неделе адвокат артиста Петр Хархорин сообщил, что Ефремов начал переговоры с руководством московского СИЗО №5 о том, чтобы продолжить отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Как только в изолятор придет постановление о приговоре артиста, он должен будет написать заявление о службе в хозотряде на имя начальника СИЗО.

Ранее адвокат Людмила Айвар заявила в эфире НСН, что ФСИН, скорее всего, пойдет навстречу Михаилу Ефремову и он будет отбывать наказание в этом же СИЗО.

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
ТЕГИ:ПриговорСудМихаил Ефремов
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