Защита Ефремова захотела вернуть 600 тысяч из выплат потерпевшим

Защита актёра Михаила Ефремова будет добиваться возврата 600 тысяч рублей, которые артист переплатил потерпевшим о делу о смертельном ДТП. Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат Ефремова Петр Хархорин.

По словам защитника, родственники Сергея Захарова, погибшего в результате инцидента, получили больше чем по миллиону рублей. Хархорин отмечает, что сыну погибшего выплатили 1,2 млн рублей, а при рассмотрении дела потерпевшим были направлены ещё 400 тысяч, которые они не приняли, однако деньги не вернулись на счета.

Адвокат подчеркнул, что хочет вернуть потраченную сумму за вычетом средств, которые компенсируют затраты на похороны Сергей Захарова. Хархорин заявил, что необходимо вернуть чуть менее 500 тысяч рублей.

«Нам безразлично, кто будет эти деньги возвращать», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что семья погибшего Захарова требует выплатить 111 тысяч рублей, которые были потрачены на похороны, отмечают «Известия».

Актёр Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Джип артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого был ранен и позже скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд смягчил приговор и уменьшил срок заключения на полгода. Защита Ефремова планирует подать кассационную жалобу.

