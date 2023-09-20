«Дайте патриотический проект»: Приемный отец Милохина рассказал о страхе блогера

По его словам, Милохин признает в любви своей родине, России, и задается вопросом, почему он должен из нее уезжать. Тюленев также указал на то, что Даня красил ногти не по собственной инициативе. Отец убежден, что все эти требования согласованы с продюсером и прописаны в контракте.



«Дайте ему хороший патриотический проект: и он будет работать на благо Родины. Подростки на него равняются», - призвал Тюленев.

Ранее управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что недружественная к России страна вряд ли экстрадирует Милохина, даже если такой запрос поступит.

Почти две недели назад Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию, отмечает RT. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай. Вскоре Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. На днях блогер признался, что ему страшно из-за новостей о розыске.

