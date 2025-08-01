Театральные критики назвали лучшие постановки Москвы сезона 2024/25

Главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская и театральный критик Ольга Галахова в беседе с НСН назвали лучшие премьерные постановки московских театров в прошедшем сезоне.

Театральные критики Марина Дмитревская и Ольга Галахова в беседе с НСН отметили постановки Владимира Машкова и Антона Федорова.

Дмитревская лучшими спектаклями прошедшего сезона назвала «Гамлет» в постановке Мурата Абулкатинова в Театре на Таганке, а также «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника, поставленные в пространстве «Внутри».

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«Из московских спектаклей хорошие отзывы многих моих коллег получил «Гамлет», поставленный Муратом Абулкатиновым в Театре на Таганке. Там очень хороший новый текст Ники Ратмановой, написанный по мотивам шекспировской пьесы. Кроме того, в этом спектакле была представлена новая концепция героя, которого играет Сергей Кирпичёнок. Выделю также два спектакля пространства «Внутри»: «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника», - сказала Дмитревская.

Театральная премия «МК» назвала имена лауреатов по итогам сезона 2024/25. Лучшими спектаклями признаны: В категории мэтры, Большая сцена - «Лето Господне (реж. Марина Брусникина, РАМТ); «Чайка с продолжением» (реж. Константин Богомолов, Театр на Бронной); «Капитанская дочка» (реж. Сергей Безруков, Губернский театр). Малая сцена - «Курьер» (реж. Владимир Панков, Центр драматургии и режиссуры); «Петербург — Петроград — Ленинград» (реж. Иван Поповски, театр Елены Камбуровой). В категории «Полумэтры», Большая сцена — «Солнце Ландау» (реж. Анатолий Шульев, Театр им. Евгения Вахтангова); «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» (реж. Алексей Дубровский, Малый театр), Малая сцена - «Жюли» (реж. Джеймс Нобо, «Жюли», Театр Наций).

Театральный критик Ольга Галахова, со своей стороны, отметила постановки, которые не были отмечены премией «МК».

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«Мне жалко, что блистательный спектакль Сергея Васильевича Женовача, премьера, которого состоялась в сентябре прошлого года, «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» не замечен. Трактовка «Вишневого сада» Женовачем – это событие для русского театра, абсолютно инновационный подход к тексту. Там грандиозная работа на ролью Фирса, которого играет Юрий Горин», - сказала Галахова.

По её словам, внимания заслуживает и спектакль «Наследники» Театра Олега Табакова в постановке худрука Владимира Машкова.

«Мне кажется, что недооценен спектакль «Наследники» по пьесе Сергея Найденова «Дети Ванюшина», поставленный в театре Олега Табакова, где режиссер Владимир Машков сыграл главную роль. Я считаю, что «Наследники» — это очень серьезная работа по всем параметрам и по всем критериям. Посмотрите, какой актерский ансамбль там замечательный! Ни одной несыгранной или пропущенной роли! Я была захвачена этим спектаклем, в котором личная боль и серьезное погружение в жизнь людей. Это не просто конфликт отцов и детей, как обычно трактовали эту пьесу, а драматический разлом между отцами и детьми. Там показана тотальная пропасть между ними. И герой Машкова реагирует на эту пропасть. Казалось, что он умрет прямо на сцене. Работа Машкова - выдающаяся, если говорить о критериях актерской индивидуальности, мощи, смыслов, какого-то ответственного нравственного начала, мастерства, наконец», - отметила театральный критик.

Ранее стало известно, что Юра Борисов сыграет Гамлета в МХТ имени Чехова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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