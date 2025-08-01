Театральные критики назвали лучшие постановки Москвы сезона 2024/25
Главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская и театральный критик Ольга Галахова в беседе с НСН назвали лучшие премьерные постановки московских театров в прошедшем сезоне.
Театральные критики Марина Дмитревская и Ольга Галахова в беседе с НСН отметили постановки Владимира Машкова и Антона Федорова.
Дмитревская лучшими спектаклями прошедшего сезона назвала «Гамлет» в постановке Мурата Абулкатинова в Театре на Таганке, а также «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника, поставленные в пространстве «Внутри».
«Из московских спектаклей хорошие отзывы многих моих коллег получил «Гамлет», поставленный Муратом Абулкатиновым в Театре на Таганке. Там очень хороший новый текст Ники Ратмановой, написанный по мотивам шекспировской пьесы. Кроме того, в этом спектакле была представлена новая концепция героя, которого играет Сергей Кирпичёнок. Выделю также два спектакля пространства «Внутри»: «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника», - сказала Дмитревская.
Театральная премия «МК» назвала имена лауреатов по итогам сезона 2024/25. Лучшими спектаклями признаны: В категории мэтры, Большая сцена - «Лето Господне (реж. Марина Брусникина, РАМТ); «Чайка с продолжением» (реж. Константин Богомолов, Театр на Бронной); «Капитанская дочка» (реж. Сергей Безруков, Губернский театр). Малая сцена - «Курьер» (реж. Владимир Панков, Центр драматургии и режиссуры); «Петербург — Петроград — Ленинград» (реж. Иван Поповски, театр Елены Камбуровой). В категории «Полумэтры», Большая сцена — «Солнце Ландау» (реж. Анатолий Шульев, Театр им. Евгения Вахтангова); «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» (реж. Алексей Дубровский, Малый театр), Малая сцена - «Жюли» (реж. Джеймс Нобо, «Жюли», Театр Наций).
Театральный критик Ольга Галахова, со своей стороны, отметила постановки, которые не были отмечены премией «МК».
«Мне жалко, что блистательный спектакль Сергея Васильевича Женовача, премьера, которого состоялась в сентябре прошлого года, «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» не замечен. Трактовка «Вишневого сада» Женовачем – это событие для русского театра, абсолютно инновационный подход к тексту. Там грандиозная работа на ролью Фирса, которого играет Юрий Горин», - сказала Галахова.
По её словам, внимания заслуживает и спектакль «Наследники» Театра Олега Табакова в постановке худрука Владимира Машкова.
«Мне кажется, что недооценен спектакль «Наследники» по пьесе Сергея Найденова «Дети Ванюшина», поставленный в театре Олега Табакова, где режиссер Владимир Машков сыграл главную роль. Я считаю, что «Наследники» — это очень серьезная работа по всем параметрам и по всем критериям. Посмотрите, какой актерский ансамбль там замечательный! Ни одной несыгранной или пропущенной роли! Я была захвачена этим спектаклем, в котором личная боль и серьезное погружение в жизнь людей. Это не просто конфликт отцов и детей, как обычно трактовали эту пьесу, а драматический разлом между отцами и детьми. Там показана тотальная пропасть между ними. И герой Машкова реагирует на эту пропасть. Казалось, что он умрет прямо на сцене. Работа Машкова - выдающаяся, если говорить о критериях актерской индивидуальности, мощи, смыслов, какого-то ответственного нравственного начала, мастерства, наконец», - отметила театральный критик.
Ранее стало известно, что Юра Борисов сыграет Гамлета в МХТ имени Чехова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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