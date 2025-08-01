«Из московских спектаклей хорошие отзывы многих моих коллег получил «Гамлет», поставленный Муратом Абулкатиновым в Театре на Таганке. Там очень хороший новый текст Ники Ратмановой, написанный по мотивам шекспировской пьесы. Кроме того, в этом спектакле была представлена новая концепция героя, которого играет Сергей Кирпичёнок. Выделю также два спектакля пространства «Внутри»: «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника», - сказала Дмитревская.

Театральная премия «МК» назвала имена лауреатов по итогам сезона 2024/25. Лучшими спектаклями признаны: В категории мэтры, Большая сцена - «Лето Господне (реж. Марина Брусникина, РАМТ); «Чайка с продолжением» (реж. Константин Богомолов, Театр на Бронной); «Капитанская дочка» (реж. Сергей Безруков, Губернский театр). Малая сцена - «Курьер» (реж. Владимир Панков, Центр драматургии и режиссуры); «Петербург — Петроград — Ленинград» (реж. Иван Поповски, театр Елены Камбуровой). В категории «Полумэтры», Большая сцена — «Солнце Ландау» (реж. Анатолий Шульев, Театр им. Евгения Вахтангова); «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» (реж. Алексей Дубровский, Малый театр), Малая сцена - «Жюли» (реж. Джеймс Нобо, «Жюли», Театр Наций).

Театральный критик Ольга Галахова, со своей стороны, отметила постановки, которые не были отмечены премией «МК».