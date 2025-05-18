Представителя РФ на «Интервидении» объявят 19 мая

Ведущий шоу сообщил в видеоролике, что главная интрига последних месяцев — кто именно представит страну на «Интервидении-2025» — будет раскрыта в эфире программы.

Ранее сегодня народный артист России поэт Илья Резник сообщил, что «Интервидение» по уровню организации превзойдет «Евровидение».

3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». В начале мая спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой сообщил, что в конкурсе примут участие около 25 стран, напоминает НСН.

