Представителя РФ на «Интервидении» объявят 19 мая
Российского участника международного музыкального конкурса «Интервидение» объявят 19 мая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ролик вещателя.
Ведущий шоу сообщил в видеоролике, что главная интрига последних месяцев — кто именно представит страну на «Интервидении-2025» — будет раскрыта в эфире программы.
Ранее сегодня народный артист России поэт Илья Резник сообщил, что «Интервидение» по уровню организации превзойдет «Евровидение».
3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». В начале мая спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой сообщил, что в конкурсе примут участие около 25 стран, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru