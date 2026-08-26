США продлили разрешение на ввоз некоторых категорий российских алмазов
Власти США в очередной раз продлили разрешение на ввоз некоторых категорий российских алмазов. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
В лицензии ведомства речь идёт об алмазах российского происхождения весом 1 карат и более в случае, «которые находились за пределами России и не были экспортированы или реэкспортированы из РФ» с 1 марта 2024 года.
Также документ даёт разрешение на ввоз в США алмазов весом 0,5 карата и более, находившихся «за пределами РФ и не экспортированных или реэкспортированных из России» с 1 сентября 2024 года.
Запрет на ввоз в США непромышленных алмазов из России с 1 марта 2024 года. Затем американцы разрешили импорт некоторых категорий до 1 сентября 2025 года, позже пролив лицензию ещё на год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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