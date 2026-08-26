В Непале не менее 31 человека погибли при наводнении

По данным местных властей, вызванный землетрясением оползень в горах перекрыл реку Бхотекоши. Образовавшийся затор в итоге прорвало. В результате вода смыла несколько деревень. Также были повреждены дороги и объекты гидроэнергетики.

В Совете по туризму страны указали, что пропавшими бе вести числятся 384 местных жителя и туриста. В их числе граждане Индии, а также туристы из Австралии, Нидерландов, США, Малайзии, Великобритании и ЮАР.

Ранее циклон «Дитвах» обрушился на Шри-Ланку. Погибли не менее 355 человек, пострадали более миллиона человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

