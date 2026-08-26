Михаил Ефремов вновь выйдет на сцену в новом сезоне театра «Мастерская 12»
Заслуженный артист РФ Михаил Ефоремов вновь выйдет на сцену в новом сезоне театра «Мастерская 12». Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт о спектакле «Васса Железнова» по первой редакции трагедии Максима Горького, которая была написана в 1910 году. Также в постановке будут заняты Ирина Розанова, Никита Ефремов, Сергей Баталов, Андрей Баков и другие. Режиссёр - Надежда Михалкова.
«В этой версии в центре истории находится семья Железновых, а главным источником конфликта становится борьба за наследство, постепенно обостряющая отношения между близкими людьми», - отмечается в сообщении.
Ранее директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что Михаил Ефремов, решивший вернуться на сцену после отбывания наказания, проявил мужество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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