Россиянам рассказали, как без спорта увеличить физическую активность

Он указал, что речь идёт о концепции NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), которая учитывает расход энергии на все виды физической активности в течение дня, кроме сна, приёма пищи и тренировок. В неё входят ходьба, уборка, подъём по лестнице, походы в магазин и прочее. Благодаря им можно сжечь 300–400 килокалорий в день.

Эксперт отметил, что не обязательно шагать по 10 тысяч шагов в день - для пользы достаточно семи-восьми тысяч. В километр дистанции входят порядка 1 300 шагов и примерно 50 килокалорий. А подъём на пятый этаж, хоть и сжигает всего около 10 калорий, при нескольких повторениях даёт эффект интервальной тренировки.

Саветников также рассказало, что из-за доставки продуктов человек лишается самого стабильного движения. Это дорога до магазина и обратно с пакетами. Кроме ходьбы это также даёт нагрузку на спину и хват. А если закупаться не на неделю, а делать два-три похода за продуктами, то за месяц можно пройти 15–20 лишних километров.

Ранее старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов заявил, что прогулки являются одним из самых простых и эффективных способов поддерживать здоровье без изнурительных тренировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

