Суд восстановил кандидата от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в Госдуму

Самарский областной суд 14 августа снял Матвеева с выборов из-за претензий по авторским правам. Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил это решение.

Как отметили в КПРФ, апелляция была также поддержана прокуратурой, которая попросила полностью отказать в первоначальном иске.

«Решение о снятии меня с выборов отменено! Низкий поклон всем вам, друзьям, кто поддерживал, молился, держал за меня кулаки», - написал Матвеев.

Ранее член Президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил «Радиоточке НСН», что преследование кандидатов от партии идёт под надуманными предлогами.

