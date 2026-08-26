Суд восстановил кандидата от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в Госдуму
Суд восстановил кандидата от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в Госдуму. Об этом сам парламентарий рассказал в своём Telegram-канале.
Самарский областной суд 14 августа снял Матвеева с выборов из-за претензий по авторским правам. Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил это решение.
Как отметили в КПРФ, апелляция была также поддержана прокуратурой, которая попросила полностью отказать в первоначальном иске.
«Решение о снятии меня с выборов отменено! Низкий поклон всем вам, друзьям, кто поддерживал, молился, держал за меня кулаки», - написал Матвеев.
Ранее член Президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил «Радиоточке НСН», что преследование кандидатов от партии идёт под надуманными предлогами.
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