Брат главы Минздрава Дагестана арестован за хищения на тестах на коронавирус

По делу арестован бывший депутат Народного собрания Дагестана и брат министра здравоохранения республики Кирилл Глазов. Как считает следствие, в период с ноября 2021 года по март 2022 года обвиняемый, который тогда занимал должность первого зампредседателя комитета по здравоохранению, вместе с экс-советником главы республики и другими неустановленными лицами похитил бюджетные средства при закупке экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Ущерб составил 137 млн рублей. Постановлением Кировского районного суда Махачкалы обвиняемый заключен под стражу до 13 июня 2026 года.

