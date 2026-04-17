Брат главы Минздрава Дагестана арестован за хищения на тестах на коронавирус
В Дагестане расследуют хищение при закупках тестов на COVID-19, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Сотрудника Минобороны поймали на хищениях при оформлении ипотек на родственников погибших военнослужащих
По делу арестован бывший депутат Народного собрания Дагестана и брат министра здравоохранения республики Кирилл Глазов. Как считает следствие, в период с ноября 2021 года по март 2022 года обвиняемый, который тогда занимал должность первого зампредседателя комитета по здравоохранению, вместе с экс-советником главы республики и другими неустановленными лицами похитил бюджетные средства при закупке экспресс-тестов для выявления коронавируса.
Ущерб составил 137 млн рублей. Постановлением Кировского районного суда Махачкалы обвиняемый заключен под стражу до 13 июня 2026 года.
Ранее в Дагестане за хищение 550 млн рублей арестовали топ-менеджеров стройфирмы. Их подозревают в мошенничестве на 550 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Брат главы Минздрава Дагестана арестован за хищения на тестах на коронавирус
- СМИ: Российские банки лишились доступа к базе МВД для проверки паспортов
- Шойгу: РФ имеет право на самооборону из-за полётов дронов через Прибалтику
- Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
- СМИ: США разрабатывают план военной операции на Кубе
- Заболеваемость алкоголизмом в России показала максимум с 2016 года
- Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке
- В правительстве РФ признали, что не могут ослабить рубль
- Фицо: Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки
- Трамп прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев