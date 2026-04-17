Шойгу: РФ имеет право на самооборону из-за полётов дронов через Прибалтику

Россия имеет право на самооборону, если страны предоставляют своё воздушное пространство для ударов беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией

По его словам, по международному праву «вступает в силу 51-я статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооружённого нападения».

Шойгу отметил, что если Финляндия и страны Прибалтики предоставляют своё воздушное пространство для таких атак, то они становятся открытыми соучастниками агрессии против России.

Предупреждение секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в адрес стран Прибалтики было согласовано с Владимиром Путиным, дипломатические методы исчерпали себя, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
