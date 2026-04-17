Шойгу: РФ имеет право на самооборону из-за полётов дронов через Прибалтику
Россия имеет право на самооборону, если страны предоставляют своё воздушное пространство для ударов беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.
По его словам, по международному праву «вступает в силу 51-я статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооружённого нападения».
Шойгу отметил, что если Финляндия и страны Прибалтики предоставляют своё воздушное пространство для таких атак, то они становятся открытыми соучастниками агрессии против России.
Предупреждение секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в адрес стран Прибалтики было согласовано с Владимиром Путиным, дипломатические методы исчерпали себя, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник
- СМИ: Российские банки лишились доступа к базе МВД для проверки паспортов
- Шойгу: РФ имеет право на самооборону из-за полётов дронов через Прибалтику
- Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
- СМИ: США разрабатывают план военной операции на Кубе
- Заболеваемость алкоголизмом в России показала максимум с 2016 года
- Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке
- В правительстве РФ признали, что не могут ослабить рубль
- Фицо: Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки
- Трамп прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев
- МИД Чехии вызвал российского посла из-за списка производителей БПЛА для Киева