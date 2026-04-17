ЦБ РФ пообещал не запрещать россиянам открывать криптокошельки за границей
Банк России не будет запрещать гражданам открывать криптовалютные кошельки за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина.
По его словам, ЦБ РФ стремится создать такие правила, которые будут способствовать развитию российской инфраструктуры и посредников при операциях с криптовалютами и не ограничат тех россиян, которые хотят открывать кошельки в иностранных юрисдикциях. Отмечается, что проект закона о регулировании крипторынка в России, который кабмин направил в Госдуму, «этим целям отвечает».
При этом российские резиденты, которые пользуются криптокошельками на иностранных биржах, должны будут уведомлять Федеральную налоговую службу об их наличии, открытии и закрытии. Владелец также будет должен отчитываться в ФНС об операциях с криптовалютой по такому кошельку.
Ранее криптобиржа Grinex заявила о хищении средств россиян на миллиард рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
