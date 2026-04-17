Хостинг-провайдеры будут искать на своих серверах операторов VPN
Российские власти намерены запретить хостинг-провайдерам предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, предоставляющих доступ к заблокированным в РФ ресурсам, сообщает «Коммерсант».
Соответствующие поправки готовятся ко второму чтению проекта закона «Антифрод 2.0» в целях дальнейшего ограничения использования VPN в стране. Если документ будет принят, хостеры будут обязаны выявлять на своих серверах операторов VPN и отказывать им в обслуживании.
В этом случае, по словам экспертов, такие провайдеры фактически перестанут быть нейтральными «техническими посредниками» и превратятся в «контролеров». На практике это будет означать ужесточение оферты, более плотное взаимодействие компаний с Роскомнадзором.
Решение правительства ограничить зарубежный трафик только заставит законопослушных граждан устанавливать себе VPN и навредит всему интернету, а не только запрещенным сайтам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.
