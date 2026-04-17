Хостинг-провайдеры будут искать на своих серверах операторов VPN

Соответствующие поправки готовятся ко второму чтению проекта закона «Антифрод 2.0» в целях дальнейшего ограничения использования VPN в стране. Если документ будет принят, хостеры будут обязаны выявлять на своих серверах операторов VPN и отказывать им в обслуживании.

В этом случае, по словам экспертов, такие провайдеры фактически перестанут быть нейтральными «техническими посредниками» и превратятся в «контролеров». На практике это будет означать ужесточение оферты, более плотное взаимодействие компаний с Роскомнадзором.

Решение правительства ограничить зарубежный трафик только заставит законопослушных граждан устанавливать себе VPN и навредит всему интернету, а не только запрещенным сайтам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.

