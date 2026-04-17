Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче

Власти Украины намеренно отправляют на фронт жителей Бучи, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, это им необходимо, чтобы навсегда избавиться от очевидцев событий 2022 года в Буче. Дипломат указала, что Киев активно мобилизует тех, кто может рассказать правду о произошедшем в городе. Таким образом, Украина скрывает реальные факты.

Захарова отметила, что Киев и страны Европы знают о реальном положении дел, но продолжают тщательно скрывать правду от мировой общественности.

Ранее посольство РФ в Британии заявило, что Лондон - автор постановочной провокации в Буче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры