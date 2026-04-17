По ее словам, это им необходимо, чтобы навсегда избавиться от очевидцев событий 2022 года в Буче. Дипломат указала, что Киев активно мобилизует тех, кто может рассказать правду о произошедшем в городе. Таким образом, Украина скрывает реальные факты.

Захарова отметила, что Киев и страны Европы знают о реальном положении дел, но продолжают тщательно скрывать правду от мировой общественности.

Ранее посольство РФ в Британии заявило, что Лондон - автор постановочной провокации в Буче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

