В кодексе православного предпринимателя назвали задержку зарплаты тяжким грехом
Задержка заработной платы является тяжким грехом для бизнесмена, сообщает РИА Новости со ссылкой на представленный на конференции «Вера и дело» кодекс православного предпринимателя.
В нем сказано, что богатство — инструмент для совершения добрых дел. При этом зарплата должна быть «белой» и выплачиваться без задержек.
Из кодекса также следует, что необходимо уважать право работников на отдых и время с семьей, помогать им в непростых ситуациях. Кроме того, православный предприниматель должен отдавать часть доходов на благотворительность.
В России количество жалоб граждан на невыплату зарплат резко выросло. В декабре 2025 года в Роструд через интернет поступило 26 тыс. таких обращений — на 60% больше, чем годом ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
