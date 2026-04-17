Заболеваемость алкоголизмом в России показала максимум с 2016 года

Это произошло впервые с 2016 года. По сравнению с 2024 годом заболеваемость алкоголизмом увеличилась на 30%, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений. Показатель увеличился в 69 субъектах.

Лидером стала Чукотка — 391 человек на 100 тыс. жителей. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя. Второе место занимает Пермский край (288 человек на 100 тыс. жителей). Показатель вырос в 3,5 раза. На третьем месте Ненецкий автономный округ — 231,5 человек на 100 тыс. жителей.

В Омской области количество людей с впервые диагностированным алкоголизмом увеличилось в пять раз, в Астраханской — в четыре.

Самыми эффективными мерами борьбы с алкоголизмом являются здоровый образ жизни, рост качества и доступности медпомощи и реабилитации, а также запрет рекламы алкоголя. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев.

