Заболеваемость алкоголизмом в России показала максимум с 2016 года
В 2025 году количество граждан России с впервые диагностированным алкоголизмом или алкогольным психозом достигло 56,9 человек на 100 тыс. жителей, сообщают «Важные истории» со ссылкой на информацию Минздрава РФ.
Это произошло впервые с 2016 года. По сравнению с 2024 годом заболеваемость алкоголизмом увеличилась на 30%, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений. Показатель увеличился в 69 субъектах.
Лидером стала Чукотка — 391 человек на 100 тыс. жителей. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя. Второе место занимает Пермский край (288 человек на 100 тыс. жителей). Показатель вырос в 3,5 раза. На третьем месте Ненецкий автономный округ — 231,5 человек на 100 тыс. жителей.
В Омской области количество людей с впервые диагностированным алкоголизмом увеличилось в пять раз, в Астраханской — в четыре.
Самыми эффективными мерами борьбы с алкоголизмом являются здоровый образ жизни, рост качества и доступности медпомощи и реабилитации, а также запрет рекламы алкоголя. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев.
