СМИ: США разрабатывают план военной операции на Кубе
17 апреля 202602:33
Пентагон разрабатывает возможную военную операцию на Кубе, сообщает USA Today.
По данным издания, военное ведомство «планирует действия на случай разных сценариев» и готово выполнять распоряжения президента США Дональда Трампа.
Подготовка к операции выглядит как очередной этап эскалации в отношениях Вашингтона и Гаваны.
Ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал недостоверными сведения о том, что Вашингтон хочет отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: США разрабатывают план военной операции на Кубе
