СМИ: США разрабатывают план военной операции на Кубе

Пентагон разрабатывает возможную военную операцию на Кубе, сообщает USA Today.

Пентагон заявил, что планирует «ряд действий» в отношении Кубы

По данным издания, военное ведомство «планирует действия на случай разных сценариев» и готово выполнять распоряжения президента США Дональда Трампа.

Подготовка к операции выглядит как очередной этап эскалации в отношениях Вашингтона и Гаваны.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал недостоверными сведения о том, что Вашингтон хочет отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КубаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры