СМИ: Российские банки лишились доступа к базе МВД для проверки паспортов

В России банки столкнулись с ограничением доступа к базам МВД для проверки паспортных данных, сообщает Forbes.

Это повлияло на ряд процессов, включая оформление кредитов. 15 апреля отключение затронуло все банки, а сроки восстановления работы сервиса остаются неизвестными.

В Минцифры заявили, что сервисы работают в штатном режиме, а проблемы связаны с управлением доступом со стороны владельцев соответствующих данных.

Ранее бизнес раскритиковал инициативу МВД, предполагающую взимание платы в 50 рублей за каждое предоставление данных о гражданах из полицейских баз. Речь идет, в том числе, о сведениях о действительности паспорта и регистрации по месту жительства и пребывания.

