СМИ: Российские банки лишились доступа к базе МВД для проверки паспортов
В России банки столкнулись с ограничением доступа к базам МВД для проверки паспортных данных, сообщает Forbes.
Это повлияло на ряд процессов, включая оформление кредитов. 15 апреля отключение затронуло все банки, а сроки восстановления работы сервиса остаются неизвестными.
В Минцифры заявили, что сервисы работают в штатном режиме, а проблемы связаны с управлением доступом со стороны владельцев соответствующих данных.
Ранее бизнес раскритиковал инициативу МВД, предполагающую взимание платы в 50 рублей за каждое предоставление данных о гражданах из полицейских баз. Речь идет, в том числе, о сведениях о действительности паспорта и регистрации по месту жительства и пребывания.
- Шойгу: РФ имеет право на самооборону из-за полётов дронов через Прибалтику
- Захарова заявила, что Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
- СМИ: США разрабатывают план военной операции на Кубе
- Заболеваемость алкоголизмом в России показала максимум с 2016 года
- Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке
- В правительстве РФ признали, что не могут ослабить рубль
- Фицо: Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки
- Трамп прокомментировал массированную атаку ВС России на Киев
- МИД Чехии вызвал российского посла из-за списка производителей БПЛА для Киева