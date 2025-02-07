«Нацизм против гуманизма»: Розовский о важности спектакля «По ком звонит колокол»
Спектакль «По ком звонит колокол» очень нужен сегодня, так как повествует о схватке самых истоков фашизма и нацизма против человечности и гуманизма, рассказал в пресс-центре НСН Марк Розовский.
Худдрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский в пресс-центре НСН рассказал, что следующий его спектакль «По ком звонит колокол» по роману Эрнеста Хемингуэя состоится в апреле 2025 года и заявил, что сегодня это произведение очень важно и актуально.
«В апреле состоится еще одна премьера - это спектакль по великому роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Это пьеса по роману. Очень человечное произведение, рассказывающее о гражданской войне в Испании 1935-1937 годов. Эта работа очень нужна сегодня. Потому что это об истоках фашизма, нацизма, франкизма, которые схлестнулись в схватке с республиканцами, с людьми, которые имеют идеалы демократии, свободы. Это схватка была не на жизнь, а на смерть. Сегодня тема утверждения гуманизма в его борьбе с дегуманизмом – одна из главных тем, которые должны раскрывать люди искусства. Это наша миссия», - рассказал он.
Ранее Розовский в пресс-центре НСН рассказал об успешной премьере спектакля «Носороги» и отметил, что он является в чистом виде трагикомедией, требующей от зрителя погружения и размышлений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
- Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн
- Главу Балтийска и его зама задержали по делу о взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru