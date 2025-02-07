«Нацизм против гуманизма»: Розовский о важности спектакля «По ком звонит колокол»

«В апреле состоится еще одна премьера - это спектакль по великому роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Это пьеса по роману. Очень человечное произведение, рассказывающее о гражданской войне в Испании 1935-1937 годов. Эта работа очень нужна сегодня. Потому что это об истоках фашизма, нацизма, франкизма, которые схлестнулись в схватке с республиканцами, с людьми, которые имеют идеалы демократии, свободы. Это схватка была не на жизнь, а на смерть. Сегодня тема утверждения гуманизма в его борьбе с дегуманизмом – одна из главных тем, которые должны раскрывать люди искусства. Это наша миссия», - рассказал он.

Ранее Розовский в пресс-центре НСН рассказал об успешной премьере спектакля «Носороги» и отметил, что он является в чистом виде трагикомедией, требующей от зрителя погружения и размышлений.

