Правительство определит значимость объектов наследия России

Кабинет министров России планирует внести изменения в законодательство по установлению критериев значимости объектов культурного, исторического и социального наследия. Соответствующие поправки будут рассмотрены на заседании правительства сегодня, 17 февраля.

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, изменения помогут скорректировать работу различных структур. Они установят ряд важных критериев, которые будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ. Как передает РИА Новости, глава кабмина также добавил, что это поможет сформировать объективное представление об объектах, которые нуждаются в восстановлении в приоритетном порядке.