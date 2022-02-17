Правительство определит значимость объектов наследия России
Кабинет министров России планирует внести изменения в законодательство по установлению критериев значимости объектов культурного, исторического и социального наследия. Соответствующие поправки будут рассмотрены на заседании правительства сегодня, 17 февраля.
Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, изменения помогут скорректировать работу различных структур. Они установят ряд важных критериев, которые будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ. Как передает РИА Новости, глава кабмина также добавил, что это поможет сформировать объективное представление об объектах, которые нуждаются в восстановлении в приоритетном порядке.
«Такая система критериев также поможет более четко и эффективно распределять бюджетные средства на эти цели», - уточнил Мишустин.
Как указано в проекте документа, приоритетными будут считаться особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации и памятник деревянного зодчества. Также к ним отнесут те сооружения, которые входят в состав объекта, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее заслуженный артист, автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в пресс-центре НСН рассказал о разработке законопроектов в сфере культурного наследия страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Правительство определит значимость объектов наследия России
- Два человека погибли при крушении вертолёта ВВС Сирии в Латакии
- Суд отказался арестовывать блогера Била
- Посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании
- Лукашенко допустил признание Минском ДНР и ЛНР
- Путин призвал высылать нелегальных мигрантов из РФ за экстремизм
- Дым над российским посольством в Киеве запечатлели на видео
- Россиянка Голикова стала четвёртой в беге на коньках на ОИ
- В России возбудили 900 дел о поддельных COVID-сертификатах
- Песков прокомментировал проблему нападения бездомных собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru