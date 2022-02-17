Правительство определит значимость объектов наследия России

Кабинет министров России планирует внести изменения в законодательство по установлению критериев значимости объектов культурного, исторического и социального наследия. Соответствующие поправки будут рассмотрены на заседании правительства сегодня, 17 февраля.

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, изменения помогут скорректировать работу различных структур. Они установят ряд важных критериев, которые будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ. Как передает РИА Новости, глава кабмина также добавил, что это поможет сформировать объективное представление об объектах, которые нуждаются в восстановлении в приоритетном порядке.

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«Такая система критериев также поможет более четко и эффективно распределять бюджетные средства на эти цели», - уточнил Мишустин.

Как указано в проекте документа, приоритетными будут считаться особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации и памятник деревянного зодчества. Также к ним отнесут те сооружения, которые входят в состав объекта, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее заслуженный артист, автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в пресс-центре НСН рассказал о разработке законопроектов в сфере культурного наследия страны.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
ТЕГИ:Правительство РоссииКультурное Наследие
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