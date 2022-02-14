«Я сторонница цензуры»: Депутат Госдумы объяснила раскол в вопросе традиционных ценностей

Документ о традиционных ценностях столкнулся с критикой людей, которые боятся остановки развития российской культуры, поэтому проект действительно нуждается в доработке с учетом пожеланий общества, сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Минкультуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ был разработан российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институт наследия). Как сообщила пресс-служба ведомства, свернуть общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям пришлось после критики сообщества.