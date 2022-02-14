«Я сторонница цензуры»: Депутат Госдумы объяснила раскол в вопросе традиционных ценностей
В комитете ГД по культуре поддержали решение своих коллег из Минкульта приостановить обсуждение проекта по сохранению и укреплению традиционных ценностей.
Документ о традиционных ценностях столкнулся с критикой людей, которые боятся остановки развития российской культуры, поэтому проект действительно нуждается в доработке с учетом пожеланий общества, сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Минкультуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ был разработан российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Институт наследия). Как сообщила пресс-служба ведомства, свернуть общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям пришлось после критики сообщества.
«Проект вызвал много критики, потому что в обществе еще не достигнуто согласие о том, что считать традиционными ценностями, и надо ли вообще определять такие вещи в государственных документах, или это вопрос моральный, этический, который общество должно сложить внутри себя. [Традиции] описать очень сложно. То, что их надо защищать – это безусловно, но инструментов для этого, кроме нормативных документов, очень много, это и общественное мнение, и позиция нашей художественной элиты. В ней надо сначала провести дискуссию, потому что она раскололась на тех, кто считает, что надо защищать традиционные ценности, и тех, кто боится, что это остановит развитие культуры», - пояснила Драпеко.
Депутат добавила, что определенные ограничения в морально-нравственном поле не только полезны, но и обязательны с точки зрения защиты прав человека.
«Я сторонница морально-нравственной цензуры, как это ни странно. Есть международная конвенция о правах человека, и там есть норма, что государство имеет право на ограничение свободы распространения информации в целях защиты прав личности и общественной нравственности. Эта конвенция есть, она подписана РФ, и то, что считается общественной нравственностью, должно быть защищено. Пока у нас защищается только нравственность несовершеннолетних, а насчет общественной нравственности идет спор, поэтому и нет закона, нет нормативных актов. Правильно, что документ направили на доработку, потому что нужно провести широкую дискуссию в обществе», - заключила она.
При этом председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркнула, что документ является всего лишь проектом указа. Она также согласилась с необходимостью усовершенствования инициативы.
«Начнем с того, что это не законопроект. Очень многие журналисты ошибочно используют этот термин. Законопроект – это то, что впоследствии должно стать законом. А это проект указа президента, это не имеет никакого отношения к государственной тайне. Единственное, что я могу сказать, что если министерство культуры решило приостановить обсуждение и собирается что-то менять, то они абсолютно правы, и я их в этом полностью поддерживаю», - заключила она.
Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что упоминание веры в Бога или религиозной веры необходимо внести в перечень традиционных ценностей России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,3 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
341 тыс.+683 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+3,1 млн / сут.
- Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России
- В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
- В Екатеринбурге лидеру хакерской группировки Lurk дали 14 лет колонии
- Лукашенко рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии
- Лукашенко: Запад стремится повоевать на Украине чужими руками
- Олимпийский комитет США выразил разочарование решением о допуске Валиевой до ОИ-022
- «Стабильное». В минздраве рассказали о состоянии Жириновского
- В России госпитализировали 10 451 пациента с коронавирусом за сутки
- В Тамбовской области убили замглавы регионального управления автодорог
- Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru