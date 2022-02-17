Майданов анонсировал закон о защите 146 тысяч объектов культурного наследия

Заслуженный артист, автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в пресс-центре НСН рассказал о разработке законопроектов в сфере культурного наследия страны.

«Сейчас готовятся несколько законов по объектам культурного наследия, находятся в работе. У нас порядка 146 тысяч в стране объектов культурного наследия, которые нуждаются в ремонте, реконструкции, реставрации. У государства нет денег, у муниципалитетов, на реставрацию подобных объектов. Поэтому будут сейчас допускаться с помощью новых законов частные инвесторы, которые могут помогать восстанавливать объекты – это и приватизация с условием полного восстановления исторического облика, концессионные соглашения», - рассказал он.

17 февраля Денис Майданов отмечает сразу два праздника: день рождения и 30-летний юбилей творческой деятельности. В 1992 году в возрасте 16 лет Денис вышел на сцену городского конкурса в г.Балаково Саратовской области и исполнил песню собственного сочинения.

