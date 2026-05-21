Хабаровский губернатор объяснил проблемы со связью отключением от западных спутников
Дмитрий Демешин заявил НСН, что с жалобами на интернет хабаровчанам поможет... Роскосмос.
Для оснащения отдаленных районов Хабаровского края стабильным интернетом наращивается спутниковая группировка, а также ведется работа с прокладкой наземных сетей, рассказал корреспонденту НСН губернатор региона Дмитрий Демешин в ходе пресс-конференции в Москве.
Ранее сообщалось, что жители Аяно-Майского района до сих пор остаются без нормальной связи и интернета. Демешин раскритиковал региональное министерство цифрового развития и связи, отметив, что поручил обеспечить доступную коммуникацию для северных территорий Хабаровского края полгода назад. По его словам, задачи не были выполнены под предлогом «выработанного ресурса» и «технических сложностей». Ну а пользователи между тем жалуются на недоступность мобильного интернета в Хабаровске: он периодически пропадает - в том числе, был недоступен сегодня утром.
Отвечая на вопрос корреспондента НСН, Демешин пояснил, что перебои со связью в Хабаровске не носят системный характер, а обеспечение северных районов интернетом ведется по нескольким направлениям.
«Мы действительно занижали скорость мобильного интернета, но только в отдельных случаях. Например, при проведении "Бессмертного полка". Большое количество людей на улицах, не дай Бог что-то случится. Это если говорить про Хабаровск. А если говорить про системные проблемы, то это действительно наша северная территория. Для нас важно, чтобы интернет, в том числе и широкополосный, доходил до всех. И поскольку этого нет, я принял решение разместить часть министерства связи и цифрового развития именно на северных территориях. И они поедут туда и поживут в этих сложных условиях», — пояснил губернатор.
Глава региона объяснил, чем вызваны появившиеся у жителей края проблемы со связью:
«Раньше Российская Федерация пользовалась не только своей спутниковой группировкой, но и доверилась западной спутниковой группировке. Сейчас они нас от связи отключили. Поэтому мы сейчас наращиваем свою спутниковую группировку в течение двух лет. Но люди хотят жить сегодня, а не ждать, пока мы нарастим количество спутников, поэтому наша задача — использовать все возможности. У нас есть инструменты развития интернета на северной территории уже сегодня: это и оптоволокно, и дополнительные распределительные мощности. Поэтому будем туда вести сети. Критикуя отдельные направления глав муниципальных образований и своего же правительства, я ставил эти задачи».
Он добавил, что власти Хабаровского края ведут совместную работу с Роскосмосом. Руководство корпорации отчиталось о подготовленных ракетоносителях, которые будут выводить на орбиту новые спутники.
