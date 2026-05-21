Для оснащения отдаленных районов Хабаровского края стабильным интернетом наращивается спутниковая группировка, а также ведется работа с прокладкой наземных сетей, рассказал корреспонденту НСН губернатор региона Дмитрий Демешин в ходе пресс-конференции в Москве.

Ранее сообщалось, что жители Аяно-Майского района до сих пор остаются без нормальной связи и интернета. Демешин раскритиковал региональное министерство цифрового развития и связи, отметив, что поручил обеспечить доступную коммуникацию для северных территорий Хабаровского края полгода назад. По его словам, задачи не были выполнены под предлогом «выработанного ресурса» и «технических сложностей». Ну а пользователи между тем жалуются на недоступность мобильного интернета в Хабаровске: он периодически пропадает - в том числе, был недоступен сегодня утром.