Путин вручит бойцам СВО звезды Героев

Президент РФ Владимир Путин в четверг вручит бойцам спецоперации звёзды Героев. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экс-главу Белгородской области Гладкова наградили Орденом Александра Невского

«Будут награды, которые вручаются посмертно, к сожалению», - отметил он в ходе брифинга.

Представитель Кремля также добавил, что ордена и медали из рук главы государства получат и «многие достойные наши сограждане».

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил директору Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НаградаВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры