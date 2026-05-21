Путин вручит бойцам СВО звезды Героев
21 мая 202614:43
Алексей Филимонов
Президент РФ Владимир Путин в четверг вручит бойцам спецоперации звёзды Героев. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будут награды, которые вручаются посмертно, к сожалению», - отметил он в ходе брифинга.
Представитель Кремля также добавил, что ордена и медали из рук главы государства получат и «многие достойные наши сограждане».
Ранее президент РФ Владимир Путин вручил директору Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на железной дороге в Керчи
- Каждые 30 лет плюс четыре градуса: Как тает российская Арктика
- Продавец и аналитик: Российские компании поменяли требования к руководителям
- Таиланд и Бали уличили в желании заработать на российских релокантах
- Правда курьезнее вымысла: Гай Ричи раскрыл, на чем основан фильм «Грязные деньги»
- Ольга Васильева сохранила пост президента Российской академии образования
- Никаких движений: Как избежать укуса при встрече со змеей
- Двое учеников пострадали от взрыва петард в школе на юге Москве
- Путин вручит бойцам СВО звезды Героев
- Хабаровский губернатор объяснил проблемы со связью отключением от западных спутников