В России с начала весны нападения змей на людей зарегистрированы минимум в десяти регионах, пишут «Известия». О подобных случаях сообщили Минздравы Кузбасса, Ивановской, Костромской, Ярославской, Саратовской и ряда других областей. Один мужчина из Ленинградской области скончался от укуса змеи, еще минимум 30 россиян пострадали. Самойлов отметил, что в Подмосковье лишь один вид змей представляет опасность для человека.

«На Дальнем Востоке и на Кавказе есть змеи посерьезнее. В Дагестане водится гюрза – она на порядок опаснее, чем обыкновенная гадюка. На Дальнем Востоке водятся полозы – тоже не безобидные змеи. В наших широтах лишь один вид представляет опасность для человека – обыкновенная гадюка. Она живет в определенных местах, где много объектов ее питания – мышевидных грызунов или земноводных, в основном лягушек. В годы, когда гадюкам не хватает пищи, они расселяются в поиске пропитания. Ползут куда глаза глядят. Именно в такие годы люди чаще всего с ними сталкиваются. В прошлом году была массовая гибель лягушек, которые составляют в Подмосковье основу питания гадюк. Видимо, это и привело к тому, что участились встречи змей с человеком», - рассказал он.

При этом собеседник НСН уточнил, что гадюки скорее представляют опасность для дачников, чем для туристов.

«Гадюки опасаются встречи с человеком. У них отсутствует слух, поэтому змеи определяют опасность только по сотрясению почвы. Так как человек все же тяжелое существо, змеи за 15 метров ощущают его приближение. Они стараются убежать или затаиваются. Поэтому туристу проблематично встретиться со змеей, а вот дачники и огородники чаще могут оказаться жертвой гадюки. Сейчас, в период, когда они просыпаются после зимней спячки, их яд наиболее опасен. Во второй половине лета летальных случаев от укуса фиксируют заметно реже», - объяснил Самойлов.