Никаких движений: Как избежать укуса при встрече со змеей

В Подмосковье лишь гадюки представляют опасность для человека, при этом чаще с ними сталкиваются не туристы, а дачники, сказал НСН Борис Самойлов.

Оставаясь неподвижным, человек при встрече со змеей может избежать укуса, но если сделать этого не удалось, важно сразу обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, заявил в беседе с НСН завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов.

В России с начала весны нападения змей на людей зарегистрированы минимум в десяти регионах, пишут «Известия». О подобных случаях сообщили Минздравы Кузбасса, Ивановской, Костромской, Ярославской, Саратовской и ряда других областей. Один мужчина из Ленинградской области скончался от укуса змеи, еще минимум 30 россиян пострадали. Самойлов отметил, что в Подмосковье лишь один вид змей представляет опасность для человека.

«На Дальнем Востоке и на Кавказе есть змеи посерьезнее. В Дагестане водится гюрза – она на порядок опаснее, чем обыкновенная гадюка. На Дальнем Востоке водятся полозы – тоже не безобидные змеи. В наших широтах лишь один вид представляет опасность для человека – обыкновенная гадюка. Она живет в определенных местах, где много объектов ее питания – мышевидных грызунов или земноводных, в основном лягушек. В годы, когда гадюкам не хватает пищи, они расселяются в поиске пропитания. Ползут куда глаза глядят. Именно в такие годы люди чаще всего с ними сталкиваются. В прошлом году была массовая гибель лягушек, которые составляют в Подмосковье основу питания гадюк. Видимо, это и привело к тому, что участились встречи змей с человеком», - рассказал он.

При этом собеседник НСН уточнил, что гадюки скорее представляют опасность для дачников, чем для туристов.

«Гадюки опасаются встречи с человеком. У них отсутствует слух, поэтому змеи определяют опасность только по сотрясению почвы. Так как человек все же тяжелое существо, змеи за 15 метров ощущают его приближение. Они стараются убежать или затаиваются. Поэтому туристу проблематично встретиться со змеей, а вот дачники и огородники чаще могут оказаться жертвой гадюки. Сейчас, в период, когда они просыпаются после зимней спячки, их яд наиболее опасен. Во второй половине лета летальных случаев от укуса фиксируют заметно реже», - объяснил Самойлов.
По его словам, столкнувшись со змеей важно избегать резких движений, а в случае укуса сразу обращаться за медицинской помощью.

«При столкновении со змеей важно остановиться. Когда человек стоит неподвижно, почва не содрогается и змея не ощущает опасности. У нее плохое зрение, она видит лишь на близком расстоянии. Поэтому главное не топать и не прыгать, отойти в сторонку, змея будет своими делами заниматься. Гадюки – редкий вид, занесенный в Красную книгу, убивать их нельзя. В случае укуса не стоит перетягивать рану, это, как правило ухудшает состояние. Не стоит отсасывать яд самостоятельно, лучше побыстрее обратиться к врачу», - заметил он.

Ранее серпентолог Владимир Черлин предостерег россиян от попыток помочь диким животным, включая змей, которые оказались на улице. В беседе с НСН он подчеркнул, что людям часто кажется, что животное находится в смертельной опасности, но на самом деле это не так.

