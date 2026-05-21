Современный руководитель среднего звена должен быть и продавцом, и аналитиком, так как от продакт-менеджеров компании пока отказываются, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Компании массово убирают средний менеджмент на фоне экономии, но вместе с ним исчезает управляемость, пишет РБК. Также сообщается, что более 70% менеджеров компаний пожаловались на травлю со стороны сотрудников. Новое явление быстро распространяется в России, собственники и топ-менеджеры специально подставляют управленцев среднего звена под удар. Лоикова отметила, что массовых увольнений нет, но есть переориентация.