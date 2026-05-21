Продавец и аналитик: Российские компании поменяли требования к руководителям
Зулия Лоикова заявила НСН, что люди, которые были раньше руководителями отделов, теперь получают более коммерческие и финансовые компетенции.
Современный руководитель среднего звена должен быть и продавцом, и аналитиком, так как от продакт-менеджеров компании пока отказываются, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
Компании массово убирают средний менеджмент на фоне экономии, но вместе с ним исчезает управляемость, пишет РБК. Также сообщается, что более 70% менеджеров компаний пожаловались на травлю со стороны сотрудников. Новое явление быстро распространяется в России, собственники и топ-менеджеры специально подставляют управленцев среднего звена под удар. Лоикова отметила, что массовых увольнений нет, но есть переориентация.
«Массового исхода мы не фиксируем, но есть переориентация самих специалистов. Люди, которые были раньше руководителями отделов, теперь получают более коммерческие и финансовые компетенции. Теперь человек не только должен продумывать стратегию как менеджер среднего звена, а должен считать более глубинные модели. В текущих условиях компании зачастую переориентируются, потому что скорость изменений очень высокая. От менеджера теперь требуют быстрой перестройки. В малых и средних компаниях сейчас нет позиции продакт-менеджер, поэтому руководитель сам должен разбираться в нюансах продукта. Например, завод выпускает огнезащитные двери, спрос падает, сам руководитель должен понять, какой продукт сейчас можно создать, чтобы он пользовался спросом. Грубо говоря, нужны проектные менеджеры, которые и как продавцы будут, и как аналитики продукта», - объяснила она.
При этом, по ее словам, к концу года работодатели начнут «размораживаться».
«Эта тенденция будет углубляться в течение года. Через полгода начнутся улучшения, будет больше вакансий. Компании перестроятся к концу года, начнут размораживать процесс поиска работников», - отметила собеседница НСН.
В России 40% работодателей готовы платить за обучение сотрудников, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Проголосуют на заправках»: Почему Трамп не решится на конфликт с Китаем
- «Таким картинам тяжело»: Почему «Грязные деньги» Ричи вряд ли соберут миллиард
- За четыре месяца 2026 года сборы кинотеатров выросли на 30%
- Центробанк рекомендовал усилить контроль при внесении крупных сумм наличных
- ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на железной дороге в Керчи
- Каждые 30 лет плюс четыре градуса: Как тает российская Арктика
- Продавец и аналитик: Российские компании поменяли требования к руководителям
- Таиланд и Бали уличили в желании заработать на российских релокантах
- Правда курьезнее вымысла: Гай Ричи раскрыл, на чем основан фильм «Грязные деньги»
- Ольга Васильева сохранила пост президента Российской академии образования