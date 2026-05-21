Продавец и аналитик: Российские компании поменяли требования к руководителям

Зулия Лоикова заявила НСН, что люди, которые были раньше руководителями отделов, теперь получают более коммерческие и финансовые компетенции.

Современный руководитель среднего звена должен быть и продавцом, и аналитиком, так как от продакт-менеджеров компании пока отказываются, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Компании массово убирают средний менеджмент на фоне экономии, но вместе с ним исчезает управляемость, пишет РБК. Также сообщается, что более 70% менеджеров компаний пожаловались на травлю со стороны сотрудников. Новое явление быстро распространяется в России, собственники и топ-менеджеры специально подставляют управленцев среднего звена под удар. Лоикова отметила, что массовых увольнений нет, но есть переориентация.

Горе от ума: Почему россиян с избыточной квалификацией не берут на работу
«Массового исхода мы не фиксируем, но есть переориентация самих специалистов. Люди, которые были раньше руководителями отделов, теперь получают более коммерческие и финансовые компетенции. Теперь человек не только должен продумывать стратегию как менеджер среднего звена, а должен считать более глубинные модели. В текущих условиях компании зачастую переориентируются, потому что скорость изменений очень высокая. От менеджера теперь требуют быстрой перестройки. В малых и средних компаниях сейчас нет позиции продакт-менеджер, поэтому руководитель сам должен разбираться в нюансах продукта. Например, завод выпускает огнезащитные двери, спрос падает, сам руководитель должен понять, какой продукт сейчас можно создать, чтобы он пользовался спросом. Грубо говоря, нужны проектные менеджеры, которые и как продавцы будут, и как аналитики продукта», - объяснила она.

При этом, по ее словам, к концу года работодатели начнут «размораживаться».

«Эта тенденция будет углубляться в течение года. Через полгода начнутся улучшения, будет больше вакансий. Компании перестроятся к концу года, начнут размораживать процесс поиска работников», - отметила собеседница НСН.

В России 40% работодателей готовы платить за обучение сотрудников, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:ЗарплатаОфисыРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры