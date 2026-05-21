Двое учеников пострадали от взрыва петард в школе на юге Москве

Инцидент произошёл на Дорожной улице на территории школы №1526 в ходе репетиции последнего звонка.

«Двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук», - рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что школьники были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее три школьника получили ожоги при взрыве петарды в школе в Чайковском городском округе Пермского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

