Двое учеников пострадали от взрыва петард в школе на юге Москве
Двое учеников пострадали от взрыва петард в школе на юге Москве. Об этом со ссылкой на столичный департамент образования сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл на Дорожной улице на территории школы №1526 в ходе репетиции последнего звонка.
«Двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук», - рассказали в ведомстве.
Также отмечается, что школьники были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее три школьника получили ожоги при взрыве петарды в школе в Чайковском городском округе Пермского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
