ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на железной дороге в Керчи
ФСБ предотвратила теракт, который спецслужбы Украины планировали осуществить на железной дороге в Керчи. Об этом сообщет RT.
В ведомства по войскам национальной гвардии рассказали, что задержан 32-летний местный житель. Он был завербован украинскими спецслужбами и прошёл обучение в интернете обращению со взрывными устройствами.
По указанию куратора мужчина приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, с помощью которого он должен был подорвать железнодорожное полотно, используемое российской армией для транспортировки ГСМ.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной инфраструктуре в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
