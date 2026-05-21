ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на железной дороге в Керчи

ФСБ предотвратила теракт, который спецслужбы Украины планировали осуществить на железной дороге в Керчи. Об этом сообщет RT.

В Крыму задержали двух местных жителей, передававших Киеву данные о военных объектах

В ведомства по войскам национальной гвардии рассказали, что задержан 32-летний местный житель. Он был завербован украинскими спецслужбами и прошёл обучение в интернете обращению со взрывными устройствами.

По указанию куратора мужчина приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, с помощью которого он должен был подорвать железнодорожное полотно, используемое российской армией для транспортировки ГСМ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной инфраструктуре в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:КрымКерчьТерактФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры