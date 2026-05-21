Сколько именно россиян живут и нелегально работают в этих странах, которых затронут новые ограничения, неизвестно.

«Это самостоятельные путешественники, которые сами себе организовывают отдых, и у нас статистики по ним практически нет. Мы узнаем про них только из новостей. С туристами, которые приобретают туры через турагентство, вообще проблем нет. Они прилетели, отдохнули и улетели. А те, кто пытается там прятаться от кого-то, работать или жить, - это уже их проблемы. Все эти действия направлены в первую очередь против них», - пояснил глава Союза турагентств.

Нарушение местного законодательства россиянами и депортации, полагает Голов, никак не отразится на организованном туризме в Таиланде и на Бали.

«А каким образом это ударит по организованному туризму? Люди как ездили, так и будут ездить через туроператоров, покупая пакетные туры», - полагает собеседник НСН.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил НСН, что российские туристы постоянно адаптируются к ограничениям воздушного сообщения, в условиях сокращения прямых рейсов многие путешественники переориентировались на Турцию, Египет, Китай, Вьетнам и Таиланд.