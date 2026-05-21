Ольга Васильева сохранила пост президента Российской академии образования
Заслуженный деятель науки РФ Ольга Васильева сохранила пост президента Российской академии образования (РАО). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что выборы проходили путем тайного голосования, в котором участвовали 182 члена академии. Кандидатуру Васильевой поддчержали 162 человека, против высказались 16. Ещё четыре бюллетеня признаны недействительными.
Таким образом Васильева, занявшая пост президента РАО в 2021 году, была переизбрана на второй срок.
Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова была переизбрана главой ЦИК на следующие пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
