Ольга Васильева сохранила пост президента Российской академии образования

Отмечается, что выборы проходили путем тайного голосования, в котором участвовали 182 члена академии. Кандидатуру Васильевой поддчержали 162 человека, против высказались 16. Ещё четыре бюллетеня признаны недействительными.

Таким образом Васильева, занявшая пост президента РАО в 2021 году, была переизбрана на второй срок.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова была переизбрана главой ЦИК на следующие пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

