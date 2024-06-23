Козловский назвал отсутствие цензуры причиной успеха американского кино

Артист назвал США ведущей мировой кинодержавой. По его словам, американцы снимают как «грандиозные и гениальные», так и «необязательные» фильмы.

«Мы в роли догоняющих - всегда были и еще долгое время будем», - считает актер.

Причиной успеха американского кино Козловский назвал отсутствие цензуры и возможность говорить почти на любую тему.

Ранее режиссер Сарик Андреасян в интервью с Мадонной Мур на YouTube заявил, что спектакли с Козловским запрещают в России из-за высокомерности актера, передает «Радиоточка НСН».

