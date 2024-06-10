«Обстоятельства сложились»: Сокуров рассказал об открытии мастерской в Армении

«Это правда. Наименование курса можно увидеть в объявлении. В Ереване я был два раза. Обстоятельства сложились так, что решил открыть мастерскую именно там. Мне также поступали предложения из других стран открыть мастерскую, предложения были разные. Сначала нужно выполнить эту работу, задачу, а потом думать о других планах», – сказал Сокуров.

На официальном сайте и в соцсетях института пока нет наименования курса, который будет вести Сокуров. Там указывается, что мастерская будет открыта в сентябре. В соцсетях института также говорится, что это уникальная возможность для развития армянского кино.

Ранее, в декабре прошлого года, Александр Сокуров опроверг распространяющиеся в СМИ сообщения о том, что он решил завершить свою карьеру. Тогда в разговоре с ТАСС он пояснил, что эти слова были вырваны из контекста, сам он не планирует отказываться от съемок, однако создаются такие условия, в которых он не может работать.

До этого, в октябре, Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Сокурова «Сказка». Пресс-служба режиссера в своем Telegram-канале назвала этот отказ «очередным этапом цензуры».

Режиссер неоднократно высказывался на тему цензуры в современном российском кинематографе. В беседе с НСН он говорил, что сегодня цензура в России намного жестче, чем в советские времена. По его словам, «цензура присутствует везде», но она не мешает снимать хорошие фильмы, передает «Радиоточка НСН».

