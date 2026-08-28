Организовывая безвизовый режим с Индией, логичнее всего будет сначала ввести безвиз для групповых поездок, что увеличит популярность стран на 20-30%, а также сократить стоимость турпакетов для индийских туристов. Об этом НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Россия может первой получить безвиз с Индией. Об этом сообщил посол Индии в Москве Винай Кумар, сообщило издание «Известия». По его словам, переговоры продолжаются, однако конкретных сроков пока нет. Сейчас без визы в Индию могут въезжать только дипломаты и госслужащие. Горин заявил, что наиболее логичным решением будет для начала ввести групповой безвиз.

«Сейчас туристический обмен между нашими странами довольно скромный по сравнению с другими направлениями. Конечно, упрощение визового режима может стать стимулом для его развития. Думаю, этот аспект более важен для въездного туризма в Россию, здесь наибольший потенциал. Наверное, для начала нужно рассматривать внедрение безвизовых групповых туристических поездок, как это ранее было между Россией и Китаем. Этот вариант более предпочтителен, потому что так будет проще решить миграционный вопрос и вопрос безопасности, а также увеличить число туристических поездок. Такой подход всегда приводит к росту популярности страны на 20-30%», — сказал Горин.