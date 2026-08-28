«Сначала для групп!»: В туриндустрии посоветовали, как организовать безвиз с Индией
Индия — очень интересное предложение для российских туристов, привлекательное не только пляжным отдыхом, но также историческими, культурными, гастрономическими и оздоровительными возможностями, сказал НСН Дмитрий Горин.
Организовывая безвизовый режим с Индией, логичнее всего будет сначала ввести безвиз для групповых поездок, что увеличит популярность стран на 20-30%, а также сократить стоимость турпакетов для индийских туристов. Об этом НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Россия может первой получить безвиз с Индией. Об этом сообщил посол Индии в Москве Винай Кумар, сообщило издание «Известия». По его словам, переговоры продолжаются, однако конкретных сроков пока нет. Сейчас без визы в Индию могут въезжать только дипломаты и госслужащие. Горин заявил, что наиболее логичным решением будет для начала ввести групповой безвиз.
«Сейчас туристический обмен между нашими странами довольно скромный по сравнению с другими направлениями. Конечно, упрощение визового режима может стать стимулом для его развития. Думаю, этот аспект более важен для въездного туризма в Россию, здесь наибольший потенциал. Наверное, для начала нужно рассматривать внедрение безвизовых групповых туристических поездок, как это ранее было между Россией и Китаем. Этот вариант более предпочтителен, потому что так будет проще решить миграционный вопрос и вопрос безопасности, а также увеличить число туристических поездок. Такой подход всегда приводит к росту популярности страны на 20-30%», — сказал Горин.
Собеседник НСН также указал на необходимость сделать более доступными турпакеты для индийских путешественников.
«Еще один аспект — конечно, стоимость перелетов, которая влияет на количество путешественников, особенно тех, которые приезжают в Россию. Нужно сделать более доступные турпакеты для индийских туристов. Сегодня средняя стоимость путешествия иностранного туриста в Россию — $2000, хотя по всему миру средний чек для международного путешественника — $1300. При этом стоимость перелета занимает 60-70% от стоимости турпакета, а общемировая доя намного меньше. Если говорить о выездном туризме из России в Индию, то средняя стоимость путешествия — это 250-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая транспортные расходы. Это может стоить и существенно дороже, все зависит от экскурсионной программы, тем более, в Индии очень много пятизвездочных отелей. Между нашими странами небольшое количество рейсов: за восемь месяцев этого года в Россию из Индии приехало 16 тысяч туристов, а, например, из Китая в год приезжает 850 тысяч туристов, хотя страны по населению сопоставимы», — добавил он.
Горин назвал Индию замечательным экскурсионным направлением для россиян.
«Индия для российских туристов — это прекрасное экскурсионное направление. Прежде всего это пляжный отдых (например, на Гоа). Также Индия уникальна историческими, культурными, гастрономическими и оздоровительными возможностями», — отметил он.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что безвизовый режим в Индии для туристических групп из России не будет означать, что туристы должны будут жить и отдыхать группами.
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