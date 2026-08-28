В Турции заявили о пятилетнем контракте на проведение этапа «Формулы-1»

Гран-при Турции вновь будет проводиться в рамках чемпионата мира по автоспорту в классе машин «Формула-1» с сезона 2027 года. Об этом сообщает канал NTV Spor со ссылкой на министра туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.

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Соглашение с «Формулой-1» рассчитано на пять лет, гонки будут проходить до конца сезона 2031 года на автодроме Istanbul Park.

Продажи билетов на этап чемпионата следующего года пока не начались. При этом на платформах «Формулы-1» открылись листы ожидания.

Ранее Турция принимала этапы гонки в 2005-2011 годах, в 2020-м и 2021-м.

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ФОТО: РИА Новости
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