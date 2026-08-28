В Турции заявили о пятилетнем контракте на проведение этапа «Формулы-1»

Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников в Ярославской области

СМИ: Российские системы РЭБ начали активно глушить терминалы связи Starlink

В ЦБ напомнили о том, что кошелек с цифровым рублем человек может открыть только по собственной инициативе

Полицейские раскрыли схему хищения через внесение в банкоматы поддельных 5-тысячных купюр

Спасательные работы на месте схода селя на границе Китая и Непала приостановлены