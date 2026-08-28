В Ярославской области при атаке ВСУ погиб один человек, 27 пострадали
Один человек погиб, более 25 пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
По его словам, в области ликвидировали 67 дронов ВСУ.
«В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения», - написал Евраев на платформе «Макс».
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 17 человек, отмечает RT.
Как отметил губернатор, после атаки обломки БПЛА упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор, объекты торговли. Произошли возгорания, все они оперативно ликвидируются.
Ранее стало известно, что в Тамбовской области после атаки украинских БПЛА сгорели два дома.
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