Лёгкое и яркое: Почему московские театралы выбирают мюзиклы и комедии

На комедии и мюзиклы приходится 38% всех проданных театральных билетов в Москве, рассказала НСН Елена Глуховская.

Расширение репертуара, включая эксперименты с классикой, и привлечение известных артистов стимулируют интерес аудитории к театральным постановкам, заявила в беседе с НСН генеральный директор ГК Kassir.ru Елена Глуховская.

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Самым востребованным жанром в московских театрах является комедия, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «Мосбилет». Драматические спектакли занимают второе место в рейтинге популярности. Глуховская подтвердила приверженность зрителей более легким жанрам.

«Мы фиксируем смещение зрительских предпочтений в сторону легких и эмоционально насыщенных жанров. На комедии и мюзиклы приходится 38% всех проданных театральных билетов. За год спрос на комедии вырос на треть, на мюзиклы — в 1,5 раза. Наши проекты подтверждают этот тренд: стабильно востребована комедия "Имя", высокие показатели демонстрирует трагикомедия "Дон Жуан" с Никитой Кологривым. Успех первого сезона позволил продлить мюзикл "Любовь без памяти" на второй сезон. Привлечение известных артистов, в том числе участие Кологривого в мюзикле, дополнительно стимулирует интерес аудитории», - рассказала она.
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По словам собеседницы НСН, регулярное обновление репертуара поддерживает устойчивый интерес зрителей к постановкам.

«Театры активно обновляют репертуар, экспериментируют с классикой и вводят новые форматы — это расширяет аудиторию и поддерживает устойчивый спрос на театральные постановки», - подчеркнула Глуховская.

Ранее в пресс‑службе «Яндекс Афиши» сообщали, что за январь-март 2026 года продажи билетов в театры России выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт‑Петербурге (+ 22%). Также в число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов‑на‑Дону и Новосибирск, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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