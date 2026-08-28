Умер король Норвегии Харальд V
Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дома.
«С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался», - указано в сообщении.
Ранее монарх был госпитализирован в Осло в связи с инфекцией и осложнениями гемолитической анемии. Король не покидал медучреждение с 17 августа. Позднее в королевском доме сообщали, что его состояние ухудшилось, отмечает RT. Оно оценивалось как очень тяжелое.
Король Харальд V из рода Глюксбургов вступил на престол в 1991 году после смерти отца Улафа V. Норвежский трон наследует 53-летний сын монарха кронпринц Хокон.
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