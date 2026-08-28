Умер король Норвегии Харальд V

«С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался», - указано в сообщении.

Ранее монарх был госпитализирован в Осло в связи с инфекцией и осложнениями гемолитической анемии. Король не покидал медучреждение с 17 августа. Позднее в королевском доме сообщали, что его состояние ухудшилось, отмечает RT. Оно оценивалось как очень тяжелое.

Король Харальд V из рода Глюксбургов вступил на престол в 1991 году после смерти отца Улафа V. Норвежский трон наследует 53-летний сын монарха кронпринц Хокон.

