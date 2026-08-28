Министр финансов Непала оценил размер ущерба от наводнения
Ущерб от наводнения в Непале может исчисляться миллиардами долларов. Об этом заявил министр финансов страны Сварним Вагле, пишет Bloomberg.
«В совокупности, я думаю, что общий объем потерь и ущерба... составит как минимум несколько миллиардов долларов», - указал министр.
По словам Вагле, окончательно ущерб подсчитают примерно через неделю.
Министр также сообщил, что Всемирный банк направит на гуманитарные нужды Непала часть нераспределенных средств, предназначенных для других проектов - всего около 160 млн долларов, пишет RT. Кроме того, Азиатский банк развития планирует выделить 5 млн долларов.
Ранее стало известно о мощном наводнении на границе Непала и Китая. В результате стихийного бедствия пропали без вести более тысячи человек.
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