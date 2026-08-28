Песков: Новых контактов Путина с Трампом не было

Новых контактов лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

Кремль: Обещанный Трампом телефонный разговор с Путиным не состоялся

Представитель Кремля прокомментировал слова Трампа, который ранее напомнил о хорошем разговоре с Путиным, пишет RT.

«Никаких новых переговоров с Вашингтоном на уровне глав не было. Речь идет о прежних контактах», - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь заявлял, что контактов с представителями США по линии Кремля пока не планируется.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков

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