Песков: Новых контактов Путина с Трампом не было
28 августа 202611:44
Юлия Савченко
Новых контактов лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.
Представитель Кремля прокомментировал слова Трампа, который ранее напомнил о хорошем разговоре с Путиным, пишет RT.
«Никаких новых переговоров с Вашингтоном на уровне глав не было. Речь идет о прежних контактах», - подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь заявлял, что контактов с представителями США по линии Кремля пока не планируется.
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