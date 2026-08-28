МИД: Европа хочет использовать диалог с Россией, чтобы дать Киеву передышку

По словам дипломата, европейские лидеры не стремятся честно обсуждать озабоченности Москвы. В то же время параллельно они навязывают нарративы о «российской угрозе» и неизбежности прямого столкновения с РФ в ближайшие несколько лет.

«В этих условиях все их заходы насчет переговоров направлены на решение единственной задачи – обеспечить Киеву передышку в боевых действиях. Конечная цель остается прежней – сохранение Украины как плацдарма для дальнейшего противостояния с Россией», - заявил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что такой подход для России неприемлем.

Между тем в МИД Швейцарии допустили, что очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве.

