МИД: Европа хочет использовать диалог с Россией, чтобы дать Киеву передышку

Европа хочет использовать диалог с Россией, чтобы обеспечить Украине передышку в боевых действиях. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

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По словам дипломата, европейские лидеры не стремятся честно обсуждать озабоченности Москвы. В то же время параллельно они навязывают нарративы о «российской угрозе» и неизбежности прямого столкновения с РФ в ближайшие несколько лет.

«В этих условиях все их заходы насчет переговоров направлены на решение единственной задачи – обеспечить Киеву передышку в боевых действиях. Конечная цель остается прежней – сохранение Украины как плацдарма для дальнейшего противостояния с Россией», - заявил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что такой подход для России неприемлем.

Между тем в МИД Швейцарии допустили, что очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве.

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ФОТО: РИА Новости
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