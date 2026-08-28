СМИ: Россия начала глушить Starlink для ВСУ

«Российский комплекс радиоэлектронного подавления «Волна-Купол-Гарант» способен выводить из строя спутниковую сеть Starlink», — отмечает издание.

Опрошенные СМИ военные ВСУ поделились, что польза от терминалов уменьшается, пишет RT. По данным украинской стороны, «окно возможностей» для сети закрывается, поскольку российские средства снижают эффективность Starlink.

Между тем цепочки спутников Starlink заметили над Москвой. Запретить пролет космических аппаратов над российской столицей невозможно, так как спутник не нарушает суверенитет государства, над которым пролетает.

