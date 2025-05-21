Квентин Тарантино выпустит серию книг о создании своих фильмов
Американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель Квентин Тарантино выпустит серию книг о своих культовых лентах, передает Deadline со ссылкой на издательство The Story Factory.
Известно, что Тарантино будет создавать книги совместно с журналистом Джеем Гленни. Первое произведение из серии посвящено съемкам «Однажды… в Голливуде» и выйдет в магазинах США 11 ноября.
Релиз книги о «Бесславных ублюдках» намечен на 2026 год, а история о «Джанго освобожденном»- на 2027.
В будущем Тарантино и Гленни планируют создать еще семь произведений и таким образом охватить все картины режиссера, в том числе пока не снятую десятую.
Ранее главный редактор журнала «ПрофиСинема», кинокритик Нина Ромодановская рассказала НСН, что фильмы с большими бюджетами, подобные продолжению «Однажды в Голливуде», как показала практика, не окупаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru