Квентин Тарантино выпустит серию книг о создании своих фильмов

Известно, что Тарантино будет создавать книги совместно с журналистом Джеем Гленни. Первое произведение из серии посвящено съемкам «Однажды… в Голливуде» и выйдет в магазинах США 11 ноября.

Релиз книги о «Бесславных ублюдках» намечен на 2026 год, а история о «Джанго освобожденном»- на 2027.

В будущем Тарантино и Гленни планируют создать еще семь произведений и таким образом охватить все картины режиссера, в том числе пока не снятую десятую.

Ранее главный редактор журнала «ПрофиСинема», кинокритик Нина Ромодановская рассказала НСН, что фильмы с большими бюджетами, подобные продолжению «Однажды в Голливуде», как показала практика, не окупаются.

