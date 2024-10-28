«Потрясающие деньги!»: Фильму-сказке «Огниво» предрекли сбор в 1,5 млрд рублей

«Огниво» - вполне удачный старт, достойные цифры. Они показывают, что наш зритель еще не до конца устал и не разочаровался в экранизации отечественных сказок. Семейная аудитория идет смотреть эти картины. То, как фильм разошелся на выходных, - было в рамках ожиданий рынка. Может быть, он мог собрать чуть побольше, но самое главное, что он преодолел те цифры, которые мы видим. Потому что ряд экспертов индустрии прочили картине более скромные результаты. Сейчас будут школьные каникулы, соответственно «Огниво» будет мощным и серьезным предложением для этой аудитории. В принципе, картина может зацепить и подростковую аудиторию и взрослую, которые найдут в ней отсылки к старому «Огниво». Поэтому аудитория у проекта действительно широкая. Думаю, фильм может претендовать на сумму в диапазоне 1,3-1,5 млрд рублей», - отметил он.

Говоря о картине «Руки вверх!», Исаев подчеркнул, что такие потрясающие цифры фильму помогла собрать народная любовь к группе и яркая реклама.

«Руки вверх!» - это потрясающий успех. Да, понятно, что сила бренда группы, которую любят и знают все поколения российского общества, дала хороший толчок в продвижении фильма к зрителю. Ну и Сергей Жуков сделал очень много активностей как продюсер и как основатель группы. Фильм был действительно продвинут очень ярко, интересно, с большим количеством рекламы. Главное было просто заинтересовать аудиторию. Цифры говорят сами за себя. В индустрии мало кто предполагал, что фильм перейдет за полмиллиарда. Поэтому я думаю, что фильму могут покориться еще несколько отметок, кратных 100 миллионам рублей», - поделился Исаев.