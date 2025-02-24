«Потеряли надежду?»: Кинотеатры не ждут скорого возвращения Голливуда в РФ

По его прогнозам, посещаемость российских кинотеатров в 2025 году не вернется к уровню 2019 году без крупных иностранных проектов.

«По выручке прошлый год был лучше, чем 2023, но по людям 2024 год еле-еле дотянул до уровня 2023 года. В 2019 году в кинотеатры ходили 220 миллионов человек, в 2024 году пришло 127 миллионов человек. Мы как минимум 40-45% не добираем по посещаемости. Без кратного увеличения кассового российского кино, без возвращения именно больших мейджорских студий, которые способны генерировать миллиард-два по сборам своих фильмов, достичь уровня посещаемости в 200 миллионов человек в 2025 году нам вряд ли удастся», - заключил Воронков.

Ранее PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян заявил «Радиоточке НСН», что за последние годы зритель «развернулся» к отечественному контенту.

