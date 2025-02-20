Без «пиратства»: Зачем российским онлайн-кинотеатрам голливудские фильмы

«Прослеживается большое и лояльное смотрение российских фильмов и сериалов. По итогам 2024 года 87% наших подписчиков смотрели российский контент. Мы видим, что эти же пользователи смотрят и иностранный контент (из 95 тысяч единиц контента на фильмы и сериалы производства Великобритании и Голливуда приходится 12 тысяч единиц)», - рассказал он.

Он также объяснил, зачем при устойчивом тренде на российское кино заключать сделки для показа иностранных новинок.

«Есть риск, что когда пользователи не находят нужный контент на легальных площадках, они «добирают» смотрение зарубежного контента на пиратских ресурсах. Поэтому для рынка в целом, конечно, ценно иметь в библиотеке фильмы и сериалы разных стран. За последние несколько лет регулярно удавалось договариваться с партнерами о показе иностранных новинок. В прошлых сезонах выходили «Джон Уик», «Субстанция», фильмы Гая Ричи и другие. Также поддерживалась связь с теми партнерами, кто принял решение временно приостановить продажу прав в Россию. При этом мы постоянно выступали принципиально против использования иностранного контента без разрешения правообладателей. Уверен, что российский рынок остается очень интересным для иностранных правообладателей и, как только у них появится возможность, мы снова сможем заключать сделки», - отметил собеседник НСН.

Онлайн-кинотеатры впервые за долгое время возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, но конкретные условия возвращения обсуждать пока рано, заявил ранее PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян «Радиоточке НСН».

