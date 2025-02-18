Китайский мультфильм «Нэчжа 2» стал самым кассовым в истории

Китайский полнометражный мультфильм «Нэчжа 2» («Нэчжа побеждает Царя драконов») стал самым кассовым анимационным проектом в истории кино. Об этом сообщает Deadline.

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Согласно данным «Worldwide Movie Animation Box Office Ranking», только в Китае мультфильм собрал более миллиарда долларов. Общие же сборы «Нэчжа 2» уже составили 1,699 млрд долларов, что больше чем у прежнего лидера «Головоломки 2» студии Pixar (1,698 млрд).

Также китайский мультфильм стал первым проектом не из Голливуда, сумевшим заработать более миллиарда долларов.

Мультфильм режиссёра Ян Ю рассказывает о мальчике Нэчжа, с рождения обладающим уникальными способностями. В сиквеле ему предстоит спасти себя и своего лучшего друга, а также защитить человечество от Царя драконов.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские фильмы по итогам 2024 года собрали в зарубежном прокате 16,6 млн долларов, что на млн меньше, чем годом ранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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