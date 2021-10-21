В театры можно, в кафе нельзя. Рестораторы болезненно восприняли решение властей

При этом в постановлении мэра указано, что театры и музеи смогут продолжить работу при условии заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. По словам Миронова, рестораны и кафе не знают, почему им не разрешили остаться открытыми на аналогичных условиях.

«Нам не было дано никаких объяснений, почему работу по QR-кодам [общепиту] не разрешили. Указ ведь вышел только что. Но Москва разрабатывает меры поддержки, на сегодняшний день ведется диалог с мэрией, поэтому об убытках можно будет говорить только после окончательного принятия решений по поддержке. Пока Москва настроена достаточно хорошо, планирует максимально помочь бизнесу. После окончания периода нерабочих дней ожидаем обычной свободной работы», - резюмировал ресторатор.

Предприятия общественного питания нуждаются в срочной и полноценной помощи от государства, заявила ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, отрасль самостоятельно не справится с последствиями очередного локдауна.

