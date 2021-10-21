В театры можно, в кафе нельзя. Рестораторы болезненно восприняли решение властей
Рестораторы ожидали введения ограничений из-за скачка заболеваемости коронавирусом, рассказал Сергей Миронов.
Ресторатор и омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил надежду на скорое завершение вынужденных «каникул». Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности из-за COVID-19. Ограничения коснутся почти всей сферы услуг, в школах и дошкольных учреждениях будут организованы каникулы.
«Власти нас не предупреждали о введении локдауна, но мы ждали чего-то подобного, видя статистику заболеваемости по Москве. Все по-разному к этому отнеслись. Как предприниматели, конечно, восприняли болезненно. Как жители Москвы, как граждане – многие понимают необходимость этой меры», - отметил бизнесмен.
При этом в постановлении мэра указано, что театры и музеи смогут продолжить работу при условии заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. По словам Миронова, рестораны и кафе не знают, почему им не разрешили остаться открытыми на аналогичных условиях.
«Нам не было дано никаких объяснений, почему работу по QR-кодам [общепиту] не разрешили. Указ ведь вышел только что. Но Москва разрабатывает меры поддержки, на сегодняшний день ведется диалог с мэрией, поэтому об убытках можно будет говорить только после окончательного принятия решений по поддержке. Пока Москва настроена достаточно хорошо, планирует максимально помочь бизнесу. После окончания периода нерабочих дней ожидаем обычной свободной работы», - резюмировал ресторатор.
Предприятия общественного питания нуждаются в срочной и полноценной помощи от государства, заявила ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. По ее словам, отрасль самостоятельно не справится с последствиями очередного локдауна.
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