Разлогов объяснил, почему «Засранка» получила главный приз ММКФ
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России заявил НСН, что победил не самый сильный фильм, а вызывающий наименьшее количество нареканий.
Румынский фильм об интернет-травле в социальных сетях «Засранка» режиссера Андрея Хуцуляка, получивший главный приз на ММКФ – слабая картина, победившая из-за ненависти жюри к социальным сетям. Об этом заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я обрадовался, что Алексею Федорченко дали приз за лучшую режиссуру, он ее заслуживает. А некоторые картины, которые мне нравились, ничего не получили. "Голубой свет" – кубинская картина, одна из главных для меня. Еще индийская лента, которая называется "Предзнаменование", китайская картина "Кафе у дороги". Они мне показались выдающимися, но в отличие от "Засранки" они не собрали консенсус в жюри. Естественно, споры были, но победил фильм, который понравился большинству. Так часто бывает, что побеждает не самый сильный фильм, а вызывающий наименьшее количество нареканий. Фильм-победитель "Засранка" - произведение важное, потому что все возненавидели социальные сети. Общая ненависть к социальным сетям среди творческой интеллигенции оказалось столь сильной, что довольно посредственная картина стала основной и главной», - резюмировал он.
Московский Международный кинофестиваль проходил в столице с 22 по 29 апреля. Всего в конкурсной программе было представлено 210 игровых, короткометражных и документальных фильмов из 51 страны. За восемь дней фестиваля киносеансы посетили 32 тысячи человек. В кинотеатрах столицы прошли 450 показов.
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