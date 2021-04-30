Разлогов объяснил, почему «Засранка» получила главный приз ММКФ

«Я обрадовался, что Алексею Федорченко дали приз за лучшую режиссуру, он ее заслуживает. А некоторые картины, которые мне нравились, ничего не получили. "Голубой свет" – кубинская картина, одна из главных для меня. Еще индийская лента, которая называется "Предзнаменование", китайская картина "Кафе у дороги". Они мне показались выдающимися, но в отличие от "Засранки" они не собрали консенсус в жюри. Естественно, споры были, но победил фильм, который понравился большинству. Так часто бывает, что побеждает не самый сильный фильм, а вызывающий наименьшее количество нареканий. Фильм-победитель "Засранка" - произведение важное, потому что все возненавидели социальные сети. Общая ненависть к социальным сетям среди творческой интеллигенции оказалось столь сильной, что довольно посредственная картина стала основной и главной», - резюмировал он.

Московский Международный кинофестиваль проходил в столице с 22 по 29 апреля. Всего в конкурсной программе было представлено 210 игровых, короткометражных и документальных фильмов из 51 страны. За восемь дней фестиваля киносеансы посетили 32 тысячи человек. В кинотеатрах столицы прошли 450 показов.

