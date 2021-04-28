«Мы не боимся!» Директор ММКФ допустил к показу гей-драму

В программу Московского международного кинофестиваля, который 22 апреля начался в российской столице, попал фильм эстонского режиссера Петера Ребане «Жар-птица». Он рассказывает историю любви двух мужчин - солдат советской армии. Жанр картины определяют как военная гей-мелодрама. Авторы утверждают, что фильм снят на основе реальных событий.

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил, почему фильмы на такую тему были выбраны для показа организаторами.

«Это важная и актуальная тема, это хорошо сделанные картины. Обычно на больших западных фестивалях 90% фильмов - про однополую любовь. У нас же из 140 картин всего две про однополую любовь, но они вызвали большой интерес прессы. Из которых одну, на мой взгляд, неправильно сняли с показа. Фильм "Фанаты" показывался в Доме Кино, и в Союзе кинематографистов побоялись нашествия фанатов, а мы ничего не боимся, у нас картина показывается нормально, никаких особых проблем нет. У нас регулярно на Московском фестивале от двух до четырех, иногда пять картин касаются однополой любви, не всегда это мужчины, иногда это женщины», - рассказал он.