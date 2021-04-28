«Мы не боимся!» Директор ММКФ допустил к показу гей-драму
Кирилл Разлогов в эфире НСН заявил, что яростная борьба с однополой любовью в кино говорит о желании некоторых лиц сделать себе на этом карьеру.
В программу Московского международного кинофестиваля, который 22 апреля начался в российской столице, попал фильм эстонского режиссера Петера Ребане «Жар-птица». Он рассказывает историю любви двух мужчин - солдат советской армии. Жанр картины определяют как военная гей-мелодрама. Авторы утверждают, что фильм снят на основе реальных событий.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" объяснил, почему фильмы на такую тему были выбраны для показа организаторами.
«Это важная и актуальная тема, это хорошо сделанные картины. Обычно на больших западных фестивалях 90% фильмов - про однополую любовь. У нас же из 140 картин всего две про однополую любовь, но они вызвали большой интерес прессы. Из которых одну, на мой взгляд, неправильно сняли с показа. Фильм "Фанаты" показывался в Доме Кино, и в Союзе кинематографистов побоялись нашествия фанатов, а мы ничего не боимся, у нас картина показывается нормально, никаких особых проблем нет. У нас регулярно на Московском фестивале от двух до четырех, иногда пять картин касаются однополой любви, не всегда это мужчины, иногда это женщины», - рассказал он.
Ранее ММКФ без объяснения причин отказался от показа короткометражной гей-драмы «Фанаты» о болельщиках «Спартака» и ЦСКА. Кирилл Разлогов предположил, что бурная реакция на подобную тематику фильмов подразумевает чье-либо желание сделать себе карьеру.
«Всегда хорошо, когда есть реакция в СМИ, иногда она чрезмерно бурная, иногда сходят с ума, иногда обращаются в КГБ и высшие инстанции. Обычно со мной вежливо беседуют люди из этой организации, я им вежливо объясняю, что главный критерий показа картины – это ее художественное качество, а темы могут быть самые разные. У меня спрашивали: "А зачем вы показываете эти картины? Других не могли найти?" Ну что поделать, у нас есть борцы против однополой любви, которые специально на этом делают себе карьеру», - заявил он.
Программный директор ММКФ добавил, что согласование такой «мелкой» темы с президентом кинофестиваля Никитой Михалковым даже не требуется. Ряд СМИ высказались, что в связи с показом фильмов о геях в советской армии у режиссера появятся проблемы.
«Михалкова никто не подставляет этой программой. Если есть какие-то картины, которые, как мне кажется, представляют опасность, я всегда это согласовываю с Никитой Сергеевичем. Мы не всегда согласны друг с другом, иногда он настаивает на том, чтобы картина не показывалась, а мне кажется, что ее можно показать. Что касается такой мелочевки, которая сейчас упоминается, это вообще не вопрос для согласования», - уточнил он.
«Вот у меня в моей юбилейной программе – целая секция посвящена любви втроем – двое мужчин и одна женщина. Тоже рискованная тема. Она тоже включает однополую любовь, но на это особо никто внимания не обратил. Конечно же, картина "Жар-птица", где это солдаты советской армии, причем показаны достаточно своеобразно с большой симпатией, тем не менее, говорят по-английски. Элемент развесистой клюквы здесь есть, но в основе этого подлинная биография человека, который попросил сделать об этом картину. Об этом рассказывал Сережа Лаврентьев перед показом картины», - напомнил Кирилл Разлогов.
Московский международный кинофестиваль открылся 22 апреля. В основную конкурсную программу ММКФ вошли 13 фильмов из разных стран. Всего в рамках кинофорума заявлено более 200 фильмов, которые будут показаны в 24 кинозалах Москвы.
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